На Украине захотели создать ракеты, способные "достичь Урала"

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На Украине захотели создать ракеты, способные "достичь Урала"

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Фото: © Facebook/Міністерство оборони України

Такое оружие можно было бы рассматривать как инструмент для сдерживания Москвы, считает генерал.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Киеву необходимы ракеты, способные "достичь как минимум Урала". Своё мнение он высказал в чате издания "Главред".

Генерал посетовал, что Будапештский меморандум оставил Киев не только без ядерного, но и без ракетного оружия. Романенко рассказал, что после соглашения у Незалежной "оставалась только старая "Точка-У" с дальностью 120 километров".

— Украине же нужны ракеты, которые бы как минимум доставали до Урала и покрывали бы всю территорию РФ. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания, — считает генерал.

Украинцы не в первый раз делают подобные амбициозные заявления. Так, в конце января замглавы Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь призвал разрабатывать украинское "оружие, которым можно бить вглубь территории России".

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