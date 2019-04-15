Песков не знает, предоставил ли Орешкин Путину данные об импортозамещении

По словам представителя Кремля, полноформатных отдельных встреч российского лидера и главы ведомства не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, предоставил ли министр экономического развития Максим Орешкин российскому лидеру Владимиру Путину данные об импортозамещении, про которые не мог доложить во время V Международного арктического форума "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге.

— Точно не знаю, но могу сказать, что пока полноформатных отдельных встреч не было, хотя встречались на полях различных мероприятий, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что, как и все министры, Орешкин "достаточно часто общается с президентом по телефону по мере необходимости". Пресс-секретарь также пообещал журналистам выяснить, передал ли Орешкин требуемые данные.

Напомним, что ранее Путин пошутил над главой МЭР Максимом Орешкиным во время форума в Петербурге. Лидер страны хотел уточнить цифры у главы Минэкономразвития относительно импортозамещения, однако тот не помнил.