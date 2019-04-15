Российских школьников сняли с самолёта в Италии

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Российских школьников сняли с самолёта в Италии

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Фото: © Facebook/S7 Airlines

Из-за неисправности борта командир экипажа ввёл ограничение по допустимому количеству пассажиров.

Российских школьников, которые участвовали в театральном фестивале в Италии, сняли с самолёта S7 Airlines в сицилийском городе Катании. Об этом сообщает "Москва 24".

Причиной произошедшего стала неисправность борта. При этом некоторые из детей утверждают, что поломку в самолёте ремонтировали с помощью скотча.

По данным телеканала, группу школьников разделили — некоторых на борт пустили, а другим предложили рейс с пересадкой в Стамбуле. Ребят с сопровождающим там разместили в гостинице. Представители авиакомпании уже извинились за доставленные неудобства, однако родители хотят добиться компенсации.

Ранее Лайф писал, что семью россиян сняли с рейса прямо в аэропорту на испанском острове Тенерифе из-за ветрянки у детей.

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