Трибуны цирка в Иркутской области обрушились прямо во время представления

По предварительным данным, это случилось потому, что они были установлены на снежный покров, который начал таять.

Трибуны цирка шапито в городе Усть-Илимске Иркутской области обрушились прямо во время представления. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на данные управления МВД России по региону.

Сообщается, что во время представления провалились несколько рядов кресел амфитеатра. По предварительным данным СУ СКР по Иркутской области, на трибунах находилось 10 человек, трое из них обратились за медицинской помощью.

— В ходе проверки выяснилось, что шатёр цирка был установлен на снежный покров, из-за таяния снега трибуна цирка накренилась, произошло частичное обрушение мест для сидения, — говорится в сообщении.

Напомним, что подобный инцидент произошёл в Тюменской области 30 марта 2018 года.