В Италии преступники покалечили более 50 человек ради страховки

Мошенники даже бросали на руки и ноги людей тяжёлые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах.

Сицилийские полицейские задержали 34 человека, которые обвиняются в намеренном нанесении травм представителям маргинальных слоёв населения ради получения страховых выплат. Об этом сообщает РИА "Новости".

Известно, что преступная группировка отличалась особой жестокостью. Они наносили людям травмы, из-за которых пострадавшим затем долгое время приходилось пользоваться костылями и инвалидными колясками. Мошенники даже бросали на конечности жертв тяжёлые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах.

Фальшивые заявления в страховые компании оформлял местный адвокат. За каждый перелом преступники клали себе в карман сотни тысяч евро.

Своих жертв мошенники искали среди токсикоманов и алкоголиков, людей с умственными нарушениями или денежными трудностями. Они сразу соглашались на лёгкую наживу, правда, своих "заработанных" денег так и не получали.

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