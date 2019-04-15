Лукашенко рассказал, как его называет Эрдоган

Он надеется, что ничего не помешает дружбе и тесному сотрудничеству Турции и Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о доверительных отношениях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который называет его братом.

По словам лидера республики, он в свою очередь называет своего турецкого коллегу другом. По словам Лукашенко, у них с Эрдоганом полное доверие, они "понимают друг друга, поддерживают друг друга на всех международных площадках".

— Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной — Белоруссией. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества, — сказал Лукашенко агентству Anadolu.

Он надеется, что им ничего не помешает "выстраивать эти хорошие отношения".

Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Евросоюзом.