Лукашенко рассказал, как его называет Эрдоган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о доверительных отношениях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который называет его братом.
По словам лидера республики, он в свою очередь называет своего турецкого коллегу другом. По словам Лукашенко, у них с Эрдоганом полное доверие, они "понимают друг друга, поддерживают друг друга на всех международных площадках".
— Мы строим очень хорошие отношения между мощной и богатой Турцией и очень важной страной — Белоруссией. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества, — сказал Лукашенко агентству Anadolu.
Он надеется, что им ничего не помешает "выстраивать эти хорошие отношения".
Ранее Лукашенко заявил о готовности Белоруссии сотрудничать с Евросоюзом.
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