Старки с граблями и мётлами позвали жителей Подмосковья на субботник – видео

Они сняли пародию на один из тизеров легендарного сериала, последний сезон которого стартует сегодня.

На заброшенном кирпичном заводе в подмосковном городе Луховицы фанаты сериала "Игры престолов" пересняли тизер сериала. Джон Сноу, Арья и Санса Старк вооружились мётлами и лопатами, чтобы противостоять мусору. Видео, как Старки борются с грязью, мусором и плакатами Ольги Бузовой, показывает на своём ютуб-канале телеканал "360".

— Нужно выходить всем на субботники, потому что чистый район и чистый город — это не только дело тех, кто пошёл работать уборщиком, это дело всех людей вообще. Это же их город. Они должны отвечать за его чистоту, — поделилась мнением исполнительница роли Арьи Старк в ролике Дарина Тянюгина.

Буквально пару дней назад на субботник в столице вышло 1,4 миллиона горожан. Оба апрельских субботника являются ежегодными. В этом году субботникам в России — 100 лет.

Что же касается "Игры престолов", то сегодня начался показ финального сезона этого уже культового сериала.