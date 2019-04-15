Лиза и Гарри растрогали юбиляршу Пугачёву: Довели мать до слёз с утра!

Телеведущий Максим Галкин заснял ми-ми-мишную сцену и выложил в Instagram. За пару часов видео набрало почти миллион просмотров!

Пятилетние двойняшки Лиза и Гарри проснулись сегодня пораньше, чтобы устроить сюрприз своей знаменитой маме Алле Борисовне Пугачёвой, которая отмечает день рождения. К юбилею Примадонны дети своими руками смастерили трогательные сувениры, а также разучили стихи.

— Ох, довели до слёз мать с утра! — отреагировала Пугачёва на видео, размещённом в инстаграме Максима Галкина.

Примадонна получает сегодня поздравления от родных, друзей и коллег по сцене. Пожелать артистке счастья уже успели дизайнер Валентин Юдашкин, бывший зять Владимир Пресняков — младший, продюсер Иосиф Пригожин, певец Игорь Николаев, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие.

Кроме того, слова признательности в адрес Пугачёвой в этот день выразил и президент России Владимир Путин. Поздравив её с юбилеем, глава государства отметил талант, яркий артистический темперамент и работоспособность, которые подняли Аллу Борисовну на вершину эстрадного олимпа.