S7 объяснила, почему российских школьников сняли с рейса в Италии

Читайте также

S7 объяснила, почему российских школьников сняли с рейса в Италии

740

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Ранее некоторые из детей заявили, что поломку в самолёте чинили с помощью скотча.

Причиной снятия российских школьников с рейса S7 Airlines Катания — Москва стал сломанный аварийный трап. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— По прилёту воздушного судна в аэропорт Катании вышел из строя один из аварийных трапов. По правилам безопасности полётов при неисправности одного аварийного трапа вводится ограничение по допустимому количеству пассажиров на борту, — уточнил представитель S7.

С самолёта пришлось снять 25 пассажиров. Им забронировали авиабилеты на рейсы других перевозчиков с пересадками в Стамбуле или Мюнхене. В авиакомпании принесли извинения за неудобства и заверили, что пассажиров заселили в гостиницы в ожидании вылета и обеспечили питанием.

Ранее школьники заявили, что поломку в самолёте ремонтировали с помощью скотча.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×