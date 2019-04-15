Житель Подмосковья с ножом напал на сотрудника Росгвардии

Инцидент произошёл, когда сотрудник ведомства выгуливал свою собаку в выходной день.

Мужчина с ножом напал на сотрудника вневедомственной охраны с ножом в подмосковном Ногинске. Росгвардеец получил ранение в живот, но, несмотря на это, обезвредил и задержал злоумышленника. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа ведомства.

— В выходной день сотрудник столичной вневедомственной охраны Росгвардии, выгуливая свою собаку, подвергся вооружённому нападению со стороны неизвестного гражданина, — говорится в сообщении Росгвардии.

В ведомстве также уточняют, что напавший испытывал "личную неприязнь" к сотруднику.

Стражу порядка удалось обезвредить злоумышленника и удерживать его до приезда полиции. Уже после этого росгвардейца госпитализировали и прооперировали.