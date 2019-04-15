Снаряд времён ВОВ нашли во дворе школы в Москве

Во дворе спортивной школы вольной борьбы в Москве обнаружен 122-мм снаряд со взрывателем времён ВОВ. Речь идёт о центре спорта и образования "Олимп" на улице Удальцова, 67.

По данным Лайфа, из учреждения экстренно эвакуировали более 220 учеников и работников. Место обнаружения мины огородили, там будут работать взрывотехники.

Ранее Лайф сообщал, что в Ленинградской области дачник попытался распилить снаряд времён ВОВ углошлифовальной машинкой и погиб.