Зеленский призвал Порошенко заниматься работой, а не бегать по каналам

Шоумен напомнил главе государства о том, что он среди прочего должен посадить в тюрьму убийц активистки Екатерины Гандзюк.

Шоумен Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, призвал своего оппонента Петра Порошенко, действующего украинского лидера, заниматься реальными делами, а не бегать по телеканалам. Соответствующее обращение опубликовано на страницах Зеленского в соцсетях.

— Хочу обратиться к человеку, который занимает очень серьёзный пост — пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы перешли от "я услышал" до "я сделал", — сказал Зеленский.

В частности, Зеленский заявил, что Порошенко должен посадить в тюрьму убийц активистки Екатерины Гандзюк и посадить Свинарчуков (и. о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчук) и его сына Игоря), а также вспомнить про украинских моряков, которые "сидят за решёткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаётесь анализов всем и накричитесь на стадионах".

— Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально, — резюмировал Зеленский.

Напомним, что накануне, 14 апреля, президент Украины Пётр Порошенко устроил одиночные "дебаты", где, в частности, спел песню "Ти ж мене підманула" в ответ на то, что Зеленский не пришёл на мероприятие. При этом ранее в штабе шоумена сообщали, что Зеленский не намерен приходить именно 14 апреля, ведь изначально дата проведения мероприятия была установлена на 19-е число и сам же президент Украины согласился с этим.