Лукашенко назвал переговоры по Донбассу вялотекущими и никуда не годными

Он отметил негативное влияние нынешней ситуации в этом регионе на граждан Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил, что его страна готова принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, если Россия и Украина достигнут соответствующих договорённостей на высшем уровне.

— Мы знаем: как только я начинаю что-то говорить об Украине, об меня начинают ноги вытирать то в России, то на Украине. Кому-то что-то не нравится. Поэтому и сказал: вы, господа, договаривайтесь, увидите нас в этой договорённости — мы постараемся исполнить ту роль, которая будет нам отведена, — объяснил Лукашенко в интервью турецкому агентству Anadolu, фрагменты которого приводит БелТА.

Лукашенко заверил, что Минск сделает всё возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Донбассе. Однако Белоруссия никогда не станет "навязываться в миротворцы".

Он также добавил, что нынешняя ситуация оказывает опасное влияние на Белоруссию.

— Очень много людей, которые передвигаются через границу с оружием, некоторые белорусы поехали и повоевали там, понюхали крови — это тоже очень опасная тенденция, — отметил белорусский президент.

Напомним, что после государственного переворота на Украине на востоке страны были образованы Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Киев начал против них боевые действия, которые продолжаются до сих пор. Жертвами конфликта стали несколько тысяч мирных жителей.