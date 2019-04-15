Жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение и вызвали спасателей

Артист выступал на "Татнефть-арене". В двух домах, находящихся рядом, начали дрожать стены и трястись люстры.

Жильцы двух домов в Казани во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа подумали, что началось землетрясение, и вызвали сотрудников МЧС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказали очевидцы, в квартирах сначала подрагивали полы и звенели стёкла в окнах.

Обеспокоенные горожане вызвали сотрудников МЧС. Спасатели проверили квартиры, но толчков не зафиксировали.

Причиной "землетрясения" стали сильные звуковые вибрации, которые доносились из расположенного рядом с домами дворца спорта "Татнефть-арена". В тот вечер в нём проходил концерт музыканта Макса Коржа.

Ранее Лайф сообщал, что в прокуратуре объяснили отмену рэп-концертов в регионах в прошлом году.