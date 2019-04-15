Участники Тотального диктанта путали обаяние с обонянием и леща с клещом

А некоторые назвали персонажа "Мёртвых душ" Николая Гоголя Клюшкиным вместо Плюшкина.

"Обаяние" с "обонянием", "корабельный дуб" с "карамельным дубом" путали среди прочего участники акции "Тотальный диктант — 2019". О наиболее странных и забавных ошибках рассказал член экспертного совета всероссийской акции Владимир Пахомов на пресс-конференции.

— Если говорить о забавных словах, то в некоторых работах Васька Пепел поймал не леща, а клеща. Кроме того, уже весна, скоро лето, многие мечтают об отпуске, поэтому события в пьесе вели не к "трагической", а к "тропической" развязке, — рассказал Пахомов.

По его словам, трудности у участников вызывало также написание слова "земля". Многие настойчиво писали его с большой буквы, даже когда в тексте у этого слова не было высокого смысла или оно употреблялось не в качестве астрономического термина. Хлопоты россиянам доставило также сочетание "Василисин муж". А некоторые назвали персонажа "Мёртвых душ" Николая Гоголя Клюшкиным вместо Плюшкина.

Лайф ведёт прямую трансляцию пресс-конференции, на которой подводят итоги всероссийской акции "Тотальный диктант — 2019".