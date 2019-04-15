Лукашенко заявил, что США пытаются "избить" Турцию за покупку С-400

Президент Белоруссии считает, что Анкара поступает правильно, поскольку руководствуется личными интересами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с Anadolu заявил, что поддерживает позицию Турции по закупкам ракетно-зенитных комплексов С-400 у России.

— Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать, — сказал он в интервью турецким СМИ, фрагменты которого приводит БЕЛТА.

Президент Белоруссии также добавил, что "Западу не нравятся многие тенденции, которые происходили и в меньшей степени происходят и сейчас".

Ранее Эрдоган заявил, что не намерен отказываться от покупки российских С-400, несмотря на то, что их системы не совместимы со стандартами НАТО и использование ракет этой модели грозит санкциями со стороны США.