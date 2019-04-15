Годовалую малышку из горящего дома в Забайкалье вынес 16-летний сосед

Юноша пытался зайти в дом второй раз и спасти ещё четырёхлетнего мальчика, но огонь преградил ему путь.

Спасителем годовалой девочки в селе Барахоево Забайкальского края оказался 16-летний сосед. Он ворвался в дом, подожжённый, предположительно, матерью малышки, и вытащил ребёнка из огня. Об этом Лайфу рассказали жители соседних домов.

— Это случилось всё днём! Мы все побежали туда, когда дом в огне был. Мой Пашка вытащил на руках самую младшую Сашу. Когда пытался пойти второй раз спасти ещё мальчика, туда уже было невозможно зайти. Всё было в огне — даже пожарные не могли зайти, — отметила местная жительница.

По словам женщины, доподлинно неизвестно, где находилась мать, когда её маленьких детей пытались спасти из горящего дома. Предположительно, она выпивала.

Ранее Лайф писал, что пьяная мать из-за ссоры с мужем облила дом бензином, подожгла и ушла, оставив внутри спящих детей. Четырёхлетнего малыша спасти не удалось, а дочь, которой всего лишь 1 год и 7 месяцев, успели вынести.