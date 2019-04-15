Путин поддержал планы главы Ставропольского края баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова участвовать в выборах главы региона.

— Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю вам успехов! — заявил российский лидер на встрече с Владимировым.

Кроме того, глава региона рассказал российскому лидеру о результатах своей работы за последние пять лет.

Свой пост Владимиров занимает с 27 сентября 2014 года.