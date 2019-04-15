Порошенко посмотрел сериал "Слуга народа" и ужаснулся

Украинский лидер возмутился тем, как в ленте представили сотрудничество страны с международными финансовыми организациями.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко посмотрел сериал с участием своего соперника Владимира Зеленского "Слуга народа" и заявил, что шокирован риторикой его персонажа.

Украинский лидер возмутился тем, как по сюжету во время переговоров Международный валютный фонд (МВФ) вымогает у Украины 3% взятки, требует вдвое уменьшить производство сельскохозяйственной продукции и настаивает на монополии на добычу сланцевого газа.

— Может, я немного преувеличил, но так выглядит сотрудничество с международными финансовыми организациями, так выглядит сотрудничество с МВФ в сериале "Слуга народа" в глазах президента Голобородько… Я просмотрел сериал и ужаснулся, — передаёт РИА "Новости" слова Порошенко.

Ранее Лайф сообщал, что в Раде требуют возбудить дело на Зеленского из-за похорон президента в сериале.