Москвичей предупредили о вероятности снегопадов до майских праздников

Однако температурные колебания в этом месяце ожидаются незначительные, они будут находиться в пределах нормы.

Снегопады могут вернуться в Москву до майских праздников, но это вполне нормальное явление для региона. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

— Известно, что и на майские праздники снегопады, выпадение снега, который быстро тает, как явление время от времени случается в Московском регионе. Ничего экстраординарного в этом нет, такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики, —цитирует слова специалиста агентство "Москва".

Семёнов добавил, что в этом году апрель также не отличается аномальными переменами температуры. Те колебания, которые есть сейчас, являются незначительными и находятся "в пределах средней нормы изменчивости".

В воскресенье, 14 апреля, в Москве выпало 15% осадков от месячной нормы. В некоторых районах снежный покров вырос до двух сантиметров.