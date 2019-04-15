Стала известна причина обрушения трибун цирка в Иркутской области

Несмотря на инцидент, представление продолжилось, так как многие посетители не захотели его покидать.

Крепления трибуны шапито в городе Усть-Илимске Иркутской области обрушились из-за того, что лёд, на котором они были установлены, растаял из-за работы тепловых пушек под куполом цирка. Об этом Лайфу сообщил источник в цирке.

По его словам, всем пострадавшим, которые захотели покинуть цирк, вернули деньги за билеты и оперативно оказали медицинскую помощь.

— Представление в цирке продолжилось, так как многие люди не захотели его покидать и решили досмотреть программу выступления до конца, — отметил собеседник Лайфа.

Как сообщалось ранее, в результате обрушения трибун цирка пострадали три человека. Всего же на обрушившихся местах находилось десять человек.