Эксперт объяснил, почему Газовая директива не повлияет на "Северный поток — 2"

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Эксперт объяснил, почему Газовая директива не повлияет на "Северный поток — 2"

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Фото: © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Обойти возможные преграды, которые создаются положениями документа, позволят юридические алгоритмы, говорит Пасечник.

Проект "Северный поток — 2" будет реализован, несмотря на новую редакцию Газовой директивы ЕС, которая сегодня прошла последний этап согласования. Такое мнение Лайфу высказал Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности.

Это попытки как-то ограничить свободу работы "Северного потока". Но эти поправки в принципе обходятся, мы же работаем, "Северный поток" работает. Примерно так же будет работать и "Северный поток — 2". То есть алгоритмы есть и юридические алгоритмы, как обходить эти все преграды. Допустим, там и через аукционные продажи мощностей частично можно загружать, чтобы не было юридических претензий со стороны европейцев, — считает он.

По словам Пасечника, в частности, можно сделать "юридическое разделение системы", чтобы соблюсти положение, согласно которому компания не может добывать голубое топливо и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому оно доставляется.

Ранее Совет стран Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов.

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