В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Россия и Североатлантический альянс полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА "Новости".

— Сотрудничество по гражданской и военной линиям прекращено полностью. НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Её не существует, — заявил Грушко.

Он добавил, что, судя по всему, в альянсе не знают, как выйти из этой тупиковой ситуации. Кроме того, замглавы МИД РФ считает абсурдным решение НАТО прекратить контакты по военной линии. Грушко напомнил, что от отношений между Россией и организацией во многом зависит и безопасность в Европе.