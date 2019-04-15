Собянин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Примадонна российской эстрады — коренная москвичка. В пять лет она поступила в столичную музыкальную школу и вскоре впервые вышла на сцену.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачёву с 70-летием. Градоначальник пожелал примадонне здоровья, любви и тепла в доме.

— Сегодня день рождения яркой, одарённой, по-настоящему народной артистки Аллы Пугачёвой! Песни Аллы Борисовны всегда достигают цели — сердца слушателя. От души желаю здоровья, благополучия, любви и тепла в доме! — говорится в тексте поздравления на странице мэра в соцсети "ВКонтакте".

Алла Пугачёва — коренная москвичка. В столице СССР она в пять лет поступила в музыкальную школу и вскоре впервые вышла на сцену.

Также Аллу Пугачёву сегодня поздравил президент РФ Владимир Путин. А россияне назвали любимые песни певицы.