Пилоты бросили пассажиров в аэропорту и улетели одни

Люди прождали самолёт пять часов в аэропорту, получили лишь прохладительные напитки и билет на автобус.

Самолёт британской авиакомпании-лоукостера EasyJet совершил аварийную посадку в городе Порту, а затем улетел без пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Лайнер вылетел из лондонского аэропорта Gatwick и направлялся в Лиссабон. Спустя несколько часов после взлёта самолёт был вынужден развернуться и совершить посадку в городе Порту, поскольку взлётно-посадочная полоса в Лиссабоне была закрыта.

После приземления пассажиров попросили покинуть самолёт, чтобы дозаправить его и подготовить к вылету. Спустя пять часов ожидания в аэропорту пассажирам сообщили, что самолёт улетел без них.

— Мы прилетели в аэропорт и просидели там до тех пор, пока кто-то не сказал, что наш самолёт уже улетел без нас в Лиссабон. Все были шокированы. Затем всех отвезли в Лиссабон на автобусе, — рассказал один из пассажиров Фрэзер Ренделл.

Представитель авиакомпании принёс извинения пассажирам и объяснил, что задержка рейса привела к тому, что экипаж превысил установленный лимит рабочего времени. Кроме трансфера в Лиссабон он предоставил пассажирам ваучеры на прохладительные напитки.

Ранее авиакомпанию EasyJet обвинили в смерти пассажирки.