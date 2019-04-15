Путин внёс в Госдуму протокол о бессрочном пребывании граждан Южной Осетии

Документ носит взаимный характер, то есть россияне тоже смогут находиться на территории республики сколько им необходимо.

Президент Владимир Путин предложил снять ограничения по срокам пребывания россиян в Южной Осетии и граждан Южной Осетии в России. Соответствующий протокол российский лидер внёс на ратификацию в Госдуму. Документ станет дополнением к уже действующему договору о союзничестве и интеграции между Москвой и Цхинвалом, который был подписан в марте 2015-го.

Отметим, что на сегодняшний день в России действует стандартное ограничение на время пребывания в стране даже для граждан Южной Осетии: оно составляет не более 90 дней. Если изменения вступят в силу, то пребывание станет бессрочным.

В пояснительной записке к документу говорится, что его реализация будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Москвой и Цхинвалом.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин встречался с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым относительно недавно — 6 марта. Руководитель республики сообщил российскому коллеге о выполнении подписанных в 2015 году соглашений. В свою очередь Путин напомнил, что Россия и Южная Осетия являются стратегическими партнёрами: Москва помогает республике в экономике и безопасности и намерена продолжить работу в данном направлении.