Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал Газовую директиву ЕС

Поправки, внесённые Советом ЕС в Газовую директиву, не влияют на правовые рамки укладки газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил Йенс Мюллер — официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта.
— Реализация проекта "Северный поток — 2" продолжается при полной поддержке финансовых инвесторов в соответствии с действующим законодательством, — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил новую редакцию Газовой директивы, которая расширяет возможности Брюсселя в вопросе контроля морских газопроводов, и, следовательно, она распространяется на "Северный поток — 2" после его ввода в эксплуатацию.
Эксперт объяснил Лайфу, почему попытки ограничить свободу работы проекта обречены на провал.
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