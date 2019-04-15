Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал Газовую директиву ЕС

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Оператор "Северного потока — 2" прокомментировал Газовую директиву ЕС

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Фото:© Nord-stream2.com

Реализация проекта продолжается при полной поддержке финансовых инвесторов, заявили в компании.

Поправки, внесённые Советом ЕС в Газовую директиву, не влияют на правовые рамки укладки газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщил Йенс Мюллер — официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта.

Реализация проекта "Северный поток — 2" продолжается при полной поддержке финансовых инвесторов в соответствии с действующим законодательством, — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Евросоюз окончательно утвердил новую редакцию Газовой директивы, которая расширяет возможности Брюсселя в вопросе контроля морских газопроводов, и, следовательно, она распространяется на "Северный поток — 2" после его ввода в эксплуатацию.

Эксперт объяснил Лайфу, почему попытки ограничить свободу работы проекта обречены на провал.

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