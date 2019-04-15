Из-за "лотерей" в соцсетях россиянам напомнили об опасности "бесплатного сыра"

Неизвестные освоили мошенническую схему со лжерозыгрышем среди обладателей банковских карт.

Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал сообщения о запуске в Сети новой мошеннической схемы. В беседе с НСН он призвал россиян отказаться от стремления "получить бесплатный сыр".

Ранее сообщалось, что неизвестные запустили новую мошенническую схему в Сети, в рамках которой предлагают обладателям банковских карт принять участие в "беспроигрышной" лотерее или опросе. Мошенники выманивали у пользователей данные банковских карт, а затем, по предварительным данным, выводили деньги через платёжную систему Tele2.

— Наше стремление получить бесплатный сыр неизбывно, поэтому и эти манипуляции с переводами. Уже вынуждены ведущие операторы мобильной связи оправдываться, что нет, мы следим, сколько переводят, — говорит он.

Букштейн призвал россиян усвоить, что Интернет, дистанционное банковское обслуживание — это небезопасная территория, а всевозможные акции "с заманухами" подвергают пользователей, которые в это верят, риску.