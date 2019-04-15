Лайф публикует фото дома, который мать могла поджечь для убийства детей

В распоряжении Лайфа оказались фото дома, который, предположительно, подожгла мать, чтобы убить своих детей. В результате пожара погиб четырёхлетний мальчик.
На кадрах можно увидеть, что деревянный дом выгорел изнутри, сама конструкция осталась почти цела.
Ранее сообщалось, что пьяная мать из-за ссоры с мужем облила дом горючей жидкостью, подожгла и ушла, оставив внутри спящих детей. Годовалую малышку из горящего дома в Забайкалье вынес 16-летний сосед.
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