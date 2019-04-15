Лайф публикует фото дома, который мать могла поджечь для убийства детей

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Лайф публикует фото дома, который мать могла поджечь для убийства детей

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Фото: © L!FE

Выжить удалось только годовалой девочке — её из горящего дома вынес 16-летний сосед.

В распоряжении Лайфа оказались фото дома, который, предположительно, подожгла мать, чтобы убить своих детей. В результате пожара погиб четырёхлетний мальчик.

На кадрах можно увидеть, что деревянный дом выгорел изнутри, сама конструкция осталась почти цела.

Ранее сообщалось, что пьяная мать из-за ссоры с мужем облила дом горючей жидкостью, подожгла и ушла, оставив внутри спящих детей. Годовалую малышку из горящего дома в Забайкалье вынес 16-летний сосед.

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