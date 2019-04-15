Арестован устроивший смертельное ДТП внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа"

19-летний внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков, который на каршеринговом "мерседесе" устроил смертельное ДТП в районе Воробьёвых гор в Москве, арестован. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Суд согласился поместить его под стражу после допроса. Ляченкову грозит до трёх лет лишения свободы.

Как уже сообщал Лайф, каршеринговый "мерседес", за рулём которого был молодой человек, пролетел на красный свет и протаранил Hyundai Solaris. Водитель "соляриса" погиб на месте. Водитель "мерседеса" не пострадал, а вот у его пассажирки диагностирован перелом руки.