Волгоградка пырнула мужа ножом за нежелание устраиваться на работу

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

31-летняя жительница Волгограда во время застолья ударила своего 33-летнего мужа ножом в грудь, потому что он не хотел устраиваться на работу. Трагедия произошла в ночь на 13 апреля в Дзержинском районе.

— В тот вечер муж с женой распивали алкоголь. Во время застолья женщина в очередной раз напомнила супругу о том, что ему неплохо было бы устроиться на работу, поскольку тянуть всю семью самой ей надоело, —рассказали корреспонденту "Блокнот Волгограда" в пресс-службе УМВД.

Женщина занимала хорошую должность в крупной компании, а её муж не работал. Слова жены обидели мужчину, и он заподозрил её в романе с коллегой.

— Такие слова оскорбили женщину, и она, схватив кухонный нож, нанесла мужу ранение в грудь, — рассказали в полиции.

Мужчину сразу же доставили в больницу, ему диагностировали проникающее ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. На подозреваемую возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ей грозит до 8 лет лишения свободы.

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