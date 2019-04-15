Иностранец бегал по Нижнему Новгороду и размахивал ножом

В Нижнем Новгороде иностранный студент бегал ночью по улице и размахивал ножом. Молодого человека задержали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Иностранный студент был задержан ночью и после составления протокола отпущен, — уточнил собеседник агентства и добавил, что от действий иностранца никто не пострадал.

Ранее Лайф сообщил, что мужчина с ножом напал на сотрудника вневедомственной охраны в подмосковном Ногинске. Раненный в живот росгвардеец сумел скрутить злоумышленника.