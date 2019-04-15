Трамп посоветовал Boeing переименовать "проблемный" 737 MAX

Почти все страны мира ввели запрет на полеты этих лайнеров в своем воздушном пространстве.

Президент США Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель 737 MAX, чья эксплуатация была приостановлена после гибели самолетов Lion Air и Ethiopian Airlines. Перед этим, конечно, концерну следует разобраться со всеми неисправностями и подарить проблемной модели вмести и с новым именем и пару дополнительных функций.

— Может, я ничего и не знаю о брендинге, но если бы я был на месте Boeing, я бы устранил неисправности Boeing 737 MAX, добавил несколько дополнительных крутых функций и изменил бы название, — написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, ни один бренд в мире не пострадал столь же сильно, как лайнер Boeing 737 MAX.

Как ранее писал Лайф, 10 марта 2019 года Boeing 737 MAX разбился через несколько минут после вылета из Аддис-Абебы. Погибли все, кто был на борту, — 157 человек.

В ноябре 2018 года такой же пассажирский борт рухнул в Индонезии, трагедия унесла 189 жизней.