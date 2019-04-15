Служба внешней разведки получит больше автомобилей с мигалками

Служба внешней разведки (СВР) РФ получит ещё четыре автомобиля с устройством для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Соответствующий документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно прежнему указу, спецслужбе было разрешено иметь только один автомобиль с мигалкой.

Ранее Путин внёс на ратификацию в Госдуму протокол, в котором предлагается снять ограничения по срокам пребывания россиян в Южной Осетии и граждан Южной Осетии — в России