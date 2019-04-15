Священник сорвал уличный концерт Гребенщикова в Грузии — видео

Духовному лицу не понравилось, что музыканты устроили "дискотеку" на территории монастыря.

Грузинский священник в грубой форме сорвал уличный концерт Бориса Гребенщикова. Рок-группа "Аквариум" выступала на территории монастыря Джвари.

Инцидент сняли на видео очевидцы. На нём видно, как во время выступления появляется священнослужитель, начинает размахивать руками и останавливает игру.

— Прекратите… что за концерты проводишь во дворе церкви, что за дискотеки? Забери знаменитость куда хочешь! — передаёт Sputnik Грузия слова священнослужителя.

Музыканты безропотно завершили мини-концерт.

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