Священник сорвал уличный концерт Гребенщикова в Грузии — видео

Грузинский священник в грубой форме сорвал уличный концерт Бориса Гребенщикова. Рок-группа "Аквариум" выступала на территории монастыря Джвари.
Инцидент сняли на видео очевидцы. На нём видно, как во время выступления появляется священнослужитель, начинает размахивать руками и останавливает игру.
— Прекратите… что за концерты проводишь во дворе церкви, что за дискотеки? Забери знаменитость куда хочешь! — передаёт Sputnik Грузия слова священнослужителя.
Музыканты безропотно завершили мини-концерт.
Ранее Лайф сообщал, что жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение и вызвали спасателей.
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