Михаил Горбачёв поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв поздравил певицу Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем, назвав её примером свободного и смелого человека.
Текст поздравительного письма опубликован на сайте "Горбачёв-фонда". Государственный деятель обращается к певице просто "дорогая Алла".
— Я рад, что успел подписать один из последних указов о присвоении тебе звания "Народный артист СССР". Государства, видишь, меняются, а ты остаёшься народной Пугачёвой, — отмечает Горбачёв.
15 апреля Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет. Ранее народную артистку поздравил президент Владимир Путин, направив поздравительную телеграмму, мэр Москвы Сергей Собянин и бывший супруг Филипп Киркоров.
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