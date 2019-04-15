Михаил Горбачёв поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

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Михаил Горбачёв поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

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Михаил Горбачёв. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Экс-президент СССР рад, что успел подписать указ о присвоении певице звания народной артистки.

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв поздравил певицу Аллу Пугачёву с 70-летним юбилеем, назвав её примером свободного и смелого человека.

Текст поздравительного письма опубликован на сайте "Горбачёв-фонда". Государственный деятель обращается к певице просто "дорогая Алла".

— Я рад, что успел подписать один из последних указов о присвоении тебе звания "Народный артист СССР". Государства, видишь, меняются, а ты остаёшься народной Пугачёвой, — отмечает Горбачёв.

15 апреля Алле Пугачёвой исполнилось 70 лет. Ранее народную артистку поздравил президент Владимир Путин, направив поздравительную телеграмму, мэр Москвы Сергей Собянин и бывший супруг Филипп Киркоров.

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