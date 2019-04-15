Россиянин почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов

Конструкции основательно вросли в кость, и требовался ювелирный подход, чтобы их извлечь.

В Бурятии мужчина 27 лет прожил с металлическими болтами вместо зубных имплантатов. Чтобы установить самопальный "протез", ему в 1991 году просверлили насквозь челюстную кость. О шокирующем случае рассказали в Республиканской клинической больнице имени Семашко (РКБ), где местному жителю удаляли болты.

Пациенту, на тот момент ему было 30 лет, установили два длинных стержня, которые поддерживались винтами, вкрученными в нижнюю челюсть снизу. Конструкции основательно вросли в кость, и требовался ювелирный подход, чтобы извлечь их, не повредив челюсть.

— Удивительно, что за столько лет у пациента не развились осложнения в виде гнойно-воспалительных заболеваний, так как неизвестен состав материала данных стержней! — изумляются в РКБ.

Операция по извлечению металлических болтов прошла успешно. Теперь мужчина готовится к нормальной имплантации зубов.

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