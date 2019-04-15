В полиции заинтересовались билбордами, предрекающими конец Порошенко

Местные жители заметили подобные плакаты в Днепре, Киеве, Одессе, Сумах, Харькове и Черкассах и опубликовали фотографии в соцсетях.

МВД Украины инициировало административное производство по факту появления в ряде городов страны предвыборных билбордов, на которых изображён затылок Петра Порошенко и слово "конец". Ведомство усматривает в этих материалах нарушение избирательного законодательства и занимается поиском заказчиков и непосредственных изготовителей.

— Пока не установлено третье лицо, которое выпускало эти билборды. Мы готовы и уже работаем над этим, в ближайшее время сообщим, если у нас будут материалы о том, кто их изготавливал и как эти люди будут наказаны за изготовление данных билбордов, — рапортует в интервью украинским СМИ советник главы МВД Украины Иван Стойко.

Как уже сообщал Лайф, билборды с изображением затылка Петра Порошенко появились в Днепре, Харькове, Киеве, Черкассах, Одессе и Сумах.

К слову, это уже не первый громкий скандал с использованием агитационных материалов в рамках президентской кампании в Незалежной. Ранее на рекламных плакатах действующего украинского лидера Петра Порошенко было помещено изображение президента России Владимира Путина. В штабе политика заявили, что их цель состояла в том, чтобы продемонстрировать способность Порошенко "смело смотреть в глаза" главе Кремля.