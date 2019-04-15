В Курске пожарные спасли обгоревшего во время пала травы ёжика

Животное сейчас находится под наблюдением ветеринаров. После лечения его снова отпустят в лес.

В Курске во время тушения горящей травы пожарные нашли маленького ёжика, сообщает сайт Mash. К счастью, огонь не повредил ничего жизненно важного: тело и конечности не пострадали.

Малыша принесли в пожарную часть и поместили в коробку. Позже для маленького ежа через соцсети нашли ветеринара.

Сейчас он находится под наблюдением специалистов. После лечения его снова отпустят в лес.

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