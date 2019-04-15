Полиция Тувы задержала шестерых из девяти сбежавших арестантов

Полицейские задержали шестерых из девяти арестантов, сбежавших из ИВС в Туве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
— Задержали ещё двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", — заявила Волк.
Таким образом число задержанных увеличилось до шести. На свободе остаётся ещё три человека.
Побег произошёл 14 апреля из изолятора в Барун-Хемчикском районе. Два преступника напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли остальные камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован.
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