Полиция Тувы задержала шестерых из девяти сбежавших арестантов

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Полиция Тувы задержала шестерых из девяти сбежавших арестантов

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Фото © Flickr/nizz7

Полицейские задержали шестерых из девяти арестантов, сбежавших из ИВС в Туве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержали ещё двоих мужчин, совершивших 14 апреля побег из изолятора временного содержания межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский", — заявила Волк.

Таким образом число задержанных увеличилось до шести. На свободе остаётся ещё три человека.

Побег произошёл 14 апреля из изолятора в Барун-Хемчикском районе. Два преступника напали на дежурного и несколько раз ударили его ножом, после чего открыли остальные камеры. Пострадавший полицейский был госпитализирован.

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