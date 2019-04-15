Менеджер показала видео с Началовой, снятое за полгода до её смерти

PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео с певицей, сделанное за полгода до её смерти — 31 октября 2018 года. На кадрах — репетиция перед одной из телевизионных съёмок.

— Ещё одно закулисье. Наши переговорчики. Мотор! Работаем! — подписала Исаева видео в "Инстаграме".

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. За её жизнь до последнего боролись медики. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Лайф опубликовал видео с церемонии прощания с исполнительницей. Последней волей Началовой стало окончательное решение вопроса с жильём, чтобы её дочь Вера не осталась без крыши над головой.