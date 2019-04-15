Россиянину грозит 7 лет белорусской колонии за ввоз 10 патронов

Задержанный житель Московской области уверяет, что не знал о боеприпасах, поскольку они находились в автомобиле его знакомого.

Гражданин России задержан сотрудниками белорусской пограничной службы в пункте пропуска "Домачево" (польско-белорусская граница) из-за незаконного ввоза охотничьих патронов.

— В ходе осмотра автомобиля Lexus под управлением гражданина России 1982 года рождения пограничники обнаружили 10 охотничьих патронов 12-го калибра, — заявили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Задержанным оказался житель Московской области, который был за рулём автомобиля своего друга. По словам мужчины, он не знал о наличии патронов в машине. Сейчас они изъяты для проведения экспертизы.

Погранведомство Белоруссии отмечает, что подобная невнимательность может обернуться "уголовной ответственностью в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества".

Ранее другой житель Российской Федерации попытался перевезти наркотики через польско-белорусскую границу.