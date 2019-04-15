Боец ММА погиб в ДТП с участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа"

Молодой человек скончался на месте — мощный удар пришёлся как раз в водительскую дверь.

В ДТП, которое устроил 19-летний внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" Егор Ляченков в Москве, погиб боец ММА Байлы Курбанмедов. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По словам тренера, Байлы выступал на городских соревнованиях по рукопашному бою, занял призовое место. Впрочем, особо крупных титулов у него не было. Он подрабатывал в такси, а в свободное время занимался единоборствами.

В роковой вечер молодой человек сказал родным, что хочет встретиться с друзьями. Он занял у матери 300 рублей, пообещав возместить их в тройном размере.

22-летний спортсмен находился за рулём автомобиля Hyundai Solaris, на котором и подрабатывал в такси. От полученных травм он скончался на месте. 17-летняя пассажирка "мерседеса", за рулём которого был Ляченков, доставлена в больницу.

Ранее Лайф опубликовал видео самого момента смертельного ДТП с участием внука бывшего вице-президента "АвтоВАЗа".