СМИ: Меган Маркл планирует родить первенца в воде

Малыш герцога и герцогини Сассекской может появиться на свет в надувном бассейне.

Меган Маркл собирается родить своего первенца в воде. Для этого герцогиня Сассекская воспользуется надувным бассейном с водой. Роды пройдут в коттедже Фрогмор-хаус в Виндзоре. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на The Sun.

Как уточнил друг принца Гарри, такое решение Маркл никого не удивило. По его словам, она всегда была за то, чтобы всё происходило естественным образом: без медикаментов и кесарева сечения.

Также известно, что герцогиня Сассекская отказалась от всех мужчин-акушеров и набрала команду врачей-женщин. Любопытно, что отвергнутые специалисты мужского пола присутствовали на родах Кейт Миддлтон.

Ранее Лайф сообщал, что британские букмекеры уверены, что принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку.