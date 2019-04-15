Бывшей любовнице Гуфа грозит 4 года тюрьмы за ложь об изнасиловании

По одной из версий, девушка провела время с мужчиной, а затем выставила всё как принуждение к сексу.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Яна Шевцова ранее заявила, что её якобы изнасиловали в Ханты-Мансийске. И теперь ей грозит до четырёх лет тюрьмы за ложный донос с целью вымогательства. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сотрудники следственного управления СКР по ХМАО-Югре уже опросили свидетелей. Они также изучили запись с камер наблюдения.

Источник издания в полиции рассказал, что в ночном клубе Шевцова выпивала и вела себя крайне раскованно. После такого отдыха она уехала с руководителем ночного клуба, где выступала.

— По одной из версий, ложное обвинение в изнасиловании Шевцова могла использовать с целью шантажа, считая, что ей не выплатили в полном размере гонорар за концерт в ночном заведении, — рассказали в полиции.

Бывшая участница "Дома-2" Яна Шевцова впервые прославилась как любовница рэпера Алексея Долматова (Гуфа). После расставания с ним она отправилась искать свою любовь на проекте "Дом-2", однако оттуда её выгнали из-за ВИЧ-инфекции.