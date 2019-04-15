Жёсткий, но открытый. Эксперты оценили стиль работы нижегородского губернатора

Глеб Никитин требователен к подчинённым, а при общении с жителями региона с готовностью признаёт проблемы и не уходит от неудобных вопросов.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) продолжил серию политических портретов "губернаторов нового поколения". Очередной доклад посвящён главе Нижегородской области Глебу Никитину и его стилю управления, который эксперты характеризуют двумя словосочетаниями: проектный принцип и жёсткая рука.

Как напоминают аналитики, стратегия социально-экономического развития Нижегородской области основана на ряде флагманских проектов, которые затрагивают все сферы жизни любого жителя региона. Среди них "Забота о благополучии каждого", "Комфортно жить везде", "Эффективная работа правительства", "Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан" и другие.

— Внедрить проектный принцип по примеру федерального центра пытались многие регионы. Но пока мало кому удавалось реализовать это намерение в таком масштабе и с таким уровнем проработки, как в Нижегородской области, — отмечает ЦПК.

При управлении проектами Никитин старается демонстрировать открытость — в рамках "Команды правительства" на специальном портале любой гражданин может предложить свои идеи. В 2018 году по данной программе были проведены конкурсы на должности министра экологии и министра культуры Нижегородской области. При этом проект получил поддержку Минтруда РФ, а Агентство стратегических инициатив рекомендовало распространить этот опыт в других регионах.

Новый нижегородский губернатор, как и другие руководители новой волны, в своей работе демонстрирует нацеленность на результат, отмечают эксперты. Никитин требует качественного исполнения своих обязанностей и от подчинённых.

— Серьёзных промахов, тем более таких, которые угрожают конечному результату или репутации команды, Никитин не прощает, принимая быстрые и жёсткие кадровые решения, — говорится в докладе.

Несмотря на данную требовательность к подчинённым, в коммуникации с жителями региона Никитин держится открыто и регулярно использует формат прямого личного общения. Руководитель региона с готовностью признаёт проблемы и не уходит от неудобных вопросов.

Предыдущий политический портрет ЦПК был посвящён "одному из наиболее заметных глав регионов" — Антону Алиханову, который с 2016 года руководит Калининградской областью и считается первым представителем губернаторов нового поколения.