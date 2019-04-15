Бузова отказалась признать Тарасова мужчиной, но готова с ним переспать

Ведущая телестройки заявила, что не хотела бы "убить" футболиста, но пожелала, чтобы он мучился всю жизнь, сожалея, что потерял её.

Телеведущая Ольга Бузова стала участницей шоу на "Ютубе" "Поцеловать/переспать/убить". Там участникам игры называют имена трёх знаменитых людей или персонажей и предлагают несколько вариантов гипотетических действий с ними. В одном из раундов ей попались одновременно блогер Амиран Сардаров, футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah, сообщает портал Super.

Бузовой нужно было выбрать, с кем из этой тройки она переспала бы, кого поцеловала, а кого и вовсе убила.

— Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин, — сказала телеведущая.

При этом она призналась, что всё-таки переспала бы с Тарасовым.

— Ну своё говно, родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь, у нас всё было, шесть лет потрясающих, — сказала Бузова.

Поцеловать она решила блогера Амирана Сардарова, а вот убить — рэпера T-Killah, поскольку для Бузовой он был когда-то другом и что-либо делать с ним, кроме выбранного, не хочется "даже в страшном сне".

Тем не менее, немного подумав, Бузова изменила своё решение и заявила, что переспала бы с Сардаровым, а поцеловала Тарасова. Убивать футболиста она не захотела.

— Ну зачем Тарасова убивать? Пусть живёт, мучается, смотрит на меня всю жизнь… Какую женщину он профукал, — резюмировала она.

Напомним, после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым Бузова решила посвятить себя карьере, но при этом призналась, что переживает из-за отсутствия любви.