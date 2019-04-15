Бузова отказалась признать Тарасова мужчиной, но готова с ним переспать

Телеведущая Ольга Бузова стала участницей шоу на "Ютубе" "Поцеловать/переспать/убить". Там участникам игры называют имена трёх знаменитых людей или персонажей и предлагают несколько вариантов гипотетических действий с ними. В одном из раундов ей попались одновременно блогер Амиран Сардаров, футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah, сообщает портал Super.
Бузовой нужно было выбрать, с кем из этой тройки она переспала бы, кого поцеловала, а кого и вовсе убила.
— Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто мне кажется, что в этом списке нет мужчин, — сказала телеведущая.
При этом она призналась, что всё-таки переспала бы с Тарасовым.
— Ну своё говно, родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь, у нас всё было, шесть лет потрясающих, — сказала Бузова.
Поцеловать она решила блогера Амирана Сардарова, а вот убить — рэпера T-Killah, поскольку для Бузовой он был когда-то другом и что-либо делать с ним, кроме выбранного, не хочется "даже в страшном сне".
Тем не менее, немного подумав, Бузова изменила своё решение и заявила, что переспала бы с Сардаровым, а поцеловала Тарасова. Убивать футболиста она не захотела.
— Ну зачем Тарасова убивать? Пусть живёт, мучается, смотрит на меня всю жизнь… Какую женщину он профукал, — резюмировала она.
Напомним, после развода с футболистом московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым Бузова решила посвятить себя карьере, но при этом призналась, что переживает из-за отсутствия любви.
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