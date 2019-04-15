Путин завтра проведёт совещание с Совбезом по госполитике в сфере космоса

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Путин завтра проведёт совещание с Совбезом по госполитике в сфере космоса

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Фото: © L!FE/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин завтра проведёт большое совещание с членами Совбеза РФ, на котором обсудят госполитику в сфере космоса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется рассмотреть приоритетные направления государственной политики России в области космической деятельности, — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что 12 апреля российский лидер посетил НПО "Энергомаш". Там главе государства показали, как собираются ракетные двигатели. Кроме того, Владимир Путин пообщался с сотрудниками предприятия.

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