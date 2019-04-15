Глава Удмуртии рассказал, почему проводит совещания на велосипеде

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Глава Удмуртии рассказал, почему проводит совещания на велосипеде

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Фото: © News.ru/Сергей Лантюхов

Всё из-за увлечения триатлоном. В 2013 году политик стал 147-м россиянином, который получил статус Iron в этом спорте.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов рассказал, что периодически проводит совещания, сидя на велосипеде, потому что занимается триатлоном. А этот вид спорта требует многочасовых тренировок — по 5–5,5 часа.

Я впервые прошёл дистанцию Ironman (классическая и самая длинная дистанция в триатлоне: 3,8 км плавание, 180 км велогонка, 42,2 км бег) в 2013 году, был 147-м россиянином с 1982 года, который получил статус Iron, — передаёт News.ru слова политика.

Бречалов отметил, что одновременно проводить совещания и заниматься на велосипеде — тяжёлая работа.

Ранее Лайф сообщал, что Бречалов рассказал Путину о повальном увлечении скандинавской ходьбой в Удмуртии.

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