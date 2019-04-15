Манекенщик ударил известного режиссёра ножом из-за ревности

Поводом для этого стали подозрения молодого человека, что кинодеятель претендует на отношения с актрисой Елизаветой Манохиной.

Молодой человек, работающий манекенщиком, напал на режиссёра Евгения Гранильщикова с ножом прямо в мастерской. Об этом сообщает МК.

Отмечается, что Гранильщиков встречался по работе с оператором и актрисами в кафе у метро "Арбатская". Среди артисток была исполнительница главной роли в сериале "Пятая стража" Елизавета Манохина.

Компания засиделась до ночи, и актриса предложила продолжить вечер в мастерской на Гоголевском бульваре. Вскоре появился хорошо знакомый всем присутствующим манекенщик Иван. Увидев Гранильщикова, он схватил со стола 20-сантиметровый кухонный нож и с криками двинулся на оппонента.

По словам свидетелей, Иван приревновал Манохину к режиссёру. Евгений пытался спастись, но Иван настиг его и нанёс несколько ударов.

На следующий день Гранильщиков обратился в травмпункт, а через несколько дней — в полицию. Режиссёр отметил, что это не первый конфликт с Иваном: в декабре тот из ревности напал прямо на выставке и начал душить.

Евгений Гранильщиков известен как режиссёр фильма "Позиции", который получил премию Кандинского в номинации "Молодой художник. Проект года" (2013).